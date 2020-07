Milan, Pioli su Paqueta: "Da lui mi aspetto qualche giocata più determinante"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato della prestazione di Lucas Paquetà a Ferrara: "Secondo me ha fatto una buona partita, da lui mi aspetto qualche giocata più determinante, è un giocatore di qualità. Oggi ha tirato in porta quattro o cinque volte, a volte è stato sfortunato con le deviazione, a volte è stato poco preciso. Deve lavorare per migliorare per diventare un giocatore che fa vincere le partite".