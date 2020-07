Milan, Pioli sul rinnovo: "Sto facendo fatica a non pensarci, è quello che desideravo"

vedi letture

Stefano Pioli commenta il rinnovo di contratto che lo ha legato al Milan per i prossimi due anni, con opzione per un terzo. Queste le parole dell'allenatore parmigiano in conferenza stampa: "Sto facendo fatica a non pensarci, è quello che desideravo e speravo, sono felice. Ma domani abbiamo una gara delicata per il presente e futuro. Siamo cambiati tanto, è stata una partita particolarmente negativa da parte nostra. Loro hanno giocato con una efficacia offensiva impressionante. Da noi poi sono arrivati giocatori importanti che hanno alzato il livello, ora siamo un altro Milan", le parole del tecnico in conferenza stampa prima della sfida all'Atalanta.

Segui le conferenza stampa del tecnico rossonero Stefano Pioli con la nostra diretta scritta!