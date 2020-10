Milan, Pioli svela le emozioni post Roma: "I miei giocatori non soddisfatti"

vedi letture

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato ai microfoni di SKY dopo la sfida per 3-3 contro la Roma. "I miei giocatori non erano soddisfatti. Vai tre volte in vantaggio e hai dei rimpianti, l'occasione finale testimonia che ci abbiamo creduto. La Roma è molto forte, sapevamo di non poterla limitare del tutto".