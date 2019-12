© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Napoli in pressing su Ricardo Rodriguez. Come scrive Il Mattino nelle sue pagine interne, il club azzurro è alla ricerca di un terzino. Gattuso conosce bene lo svizzero, che al Milan è stato oscurato da Theo Hernandez. L'operazione - si legge - verrà intavolata a partire dall'inizio del 2020, ma in attesa dell'apertura ufficiale del mercato il Napoli ha fatto una chiacchiera esplorativa con gli agenti del terzino incassando anche la volontà del giocatore al trasferimento in azzurro dove ritroverebbe con piacere l'ex allenatore Gattuso.