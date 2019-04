Milan, previsto incontro per il rinnovo di Biglia: l'argentino vuole restare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Incontro in vista tra il Milan e l'agente di Lucas Biglia, Enzo Montepaone, per discutere del futuro dell'argentino. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nei prossimi giorni il procuratore arriverà a Casa Milan e l'obiettivo è quello di prolungare il contratto in scadenza nel 2019. Resta da capire quali garanzie tecniche potrà avere il giocatore che ha ricevuto un'offerta dal Boca Juniors, tenuta in stand-by, e dalla Cina, già rifiutata. L'argentino piace poi molto anche in Francia ma la priorità restano i rossoneri.