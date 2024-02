Ufficiale L'annuncio dell'ex Milan e Lazio Lucas Biglia: "Mi ritiro, farò l'allenatore"

vedi letture

Lucas Biglia lascia il calcio. L'ex centrocampista di Milan e Lazio, con cui ha raccolto oltre 150 presenze in Serie A, ha deciso di dire basta e appendere le scarpette al chiodo. Dopo la fine della sua avventura in Turchia all'Istanbul Basaksehir, con cui non ha rinnovato il contratto lo scorso giugno, l'argentino ha deciso di ritirarsi, come annunciato da Olè in Argentina.

"Ho preso la decisione sul ritiro. Sarà un ritiro forzato. Sono venuto in Italia per fare il corso da allenatore. Ci sono state chiamate da Argentinos e Indipendiente, lo apprezzo. Ma non rientrava nei piani famigliari", le parole dell'ex centrocampista, vice campione del mondo con l'Albiceleste nel 2014, riprese dal quotidiano argentino.