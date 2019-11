© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan si prepara per rivoluzionare gli esterni difensivi. In uscita, spiega Tuttosport, ci sarebbero Davide Calabria e Ricardo Rodriguez, due i nomi che piacerebbero per l'eventuale eredità dei due giocatori. Si tratterebbe di Zeki Celik del Lille, club con cui il Milan ha rapporti societari consolidati, e Djubril Sidibé dell'Everton in prestito dal Monaco.