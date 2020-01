© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo l'ipotesi Napoli, le sirene dalla Turchia sponda Fenerbahçe e quelle olandesi arrivate dal PSV, per Ricardo Rodriguez esterno in uscita dal Milan spunta una nuova pista di mercato in salsa francese. Stando al quotidiano svizzero Blick il giocatore della nazionale rossocrociata sarebbe finito nel mirino dell'Olympique Lione che avrebbe già presentato una prima proposta.