© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, al Milan sarebbe stato proposto Aleksey Miranchuk, 24enne centrocampista offensivo della Lokomotiv Mosca (due gol in due partite alla Juve). Tuttavia, il giocatore non avrebbe le caratteristiche di cui ha bisogno il club rossonero in questo momento.