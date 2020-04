Milan, quattro nomi per il post Donnarumma: Musso, Meret, Cragno e Gollini

vedi letture

L'edizione odierna del Corriere dello Sport riferisce che, in caso di partenza di Gigio Donnarumma, per il quale il Milan chiede 50 milioni di euro (per ora il rinnovo è in stand-by), il club di via Aldo Rossi starebbe valutando quattro profili: si tratta di Juan Musso dell'Udinese, Alex Meret del Napoli, Alessio Cragno del Cagliari e Pierluigi Gollini dell'Atalanta. Tutti costerebbero comunque meno rispetto ai 50 milioni che arriverebbero dal classe 1999.