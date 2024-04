Milan, Rafa Leao premiato per le 200 presenze rossonere: premio e discorso da parte di Furlani

vedi letture

Rafael Leao è stato premiato nella giornata di oggi a Milanello per il raggiungimento delle 200 presenze con la maglia rossonera in tutte le competizioni. Lo racconta quest'oggi Sky Sport che spiega come in mattinata il portoghese abbia ricevuto una medaglia da parte del club che come da tradizione ha inviato i dirigenti al centro sportivo per la cerimonia.

Con la squadra radunata attorno ed in un clima positivo, l'ad Giorgio Furlani gli ha consegnato il riconoscimento e ha parlato brevemente del giocatore. Al suo fianco presenti anche gli altri due dirigenti e uomini simbolo di questo momento storico della società, ovvero Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada. Nel suo percorso in rossonero Leao ha messo insieme un totale di 55 gol e 48 assist considerando tutte le competizioni che hanno visti protagonisti i rossoneri di Stefano Pioli.

Intanto in attesa dell'arrivo del patron Gerry Cardinale, arrivano buone notizie dal campo in vista della sfida contro la Roma, andata della semifinale di Europa League: Malick Thiaw dopo la seduta differenziata di ieri è infatti tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo. Notizia, questa, che permette a Stefano Pioli di tirare un enorme sospiro di sollievo ed avere una possibilità di scelta in più per la Roma.