© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mino Raiola corteggia Alessio Romagnoli. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il super agente italo-olandese corteggia da tempo il difensore del Milan, in trattative per il rinnovo di contratto coi rossoneri. L'ex difensore della Roma è stato spesso sondato da altre scuderie, ma è rimasto sempre legato al suo storico agente Sergio Berti: sarà ancora così? Per ora, non sono arrivate né conferme né smentite. Dovesse arrivare a Romagnoli, Raiola metterebbe le mani sul terzo big di casa Milan, dopo Donnarumma e Bonaventura.