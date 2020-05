Milan, Rajkovic per sostituire Donnarumma: gli ostacoli sono l'Ajax e il prezzo

Possibile cambio in porta per quanto riguarda il Milan del futuro. La trattativa per il rinnovo di Donnarumma resta in salita nonostante la volontà da parte di Elliott di provare a raggiungere un nuovo accordo. I rossoneri stanno già iniziando a guardarsi intorno per non arrivare impreparati a una potenziale separazione e in cima alla lista hanno messo Predrag Rajkovic, 24enne della Nazionale serba e soprattutto di proprietà del Reims. Servono 15 milioni di euro per ottenere il sì del club francese e su di lui è vivo anche l'interesse dell'Ajax. In sintesi non sarebbe comunque un affare facile da chiudere ma viste le prospettive del ragazzo e l'importanza del ruolo, nel caso in cui venisse davvero scelto come sostituto di Gigio c'è da scommettere che la trattativa prenderebbe una decisa piega rossonera. A riportarlo è Tuttosport.