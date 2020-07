Milan-Rangnick, parla Scaroni: "Ho totale fiducia in Gazidis. Maldini resta? Va chiesto a lui"

Rangnick, Pioli e il futuro della panchina rossonera. Parla di tutto questo il presidente del Milan, Paolo Scaroni, sulle pagine del Corriere della Sera: "Su queste scelte ho totale fiducia in Gazidis, che d’altra parte ha la totale fiducia dell’azionista, e che, come logico, ne porterà la responsabilità. Gazidis si confronta con me, ma non sulle cose tecniche, piuttosto su come gestire certe situazioni".

"Mi sembra che Pioli sia riuscito a creare una squadra vera". E allora, la domanda sorge spontanea: ora che il Milan sta trovando una fisionomia, è giusto pensare ad un'altra rivoluzione? Scaroni risponde ancora in modo chiaro: "Non credo Gazidis abbia già deciso alcuna rivoluzione. Detto questo, è doveroso che l’ad esplori nuovi orizzonti".

Il futuro inevitabilmente passa anche dalla posizione di Maldini. "Se resta? Ho eccellenti rapporti con lui - conclude Scaroni -, se resta va chiesto a lui".