Milan, rebus Chukwueze: Pulisic potrebbe essere titolare, dentro Okafor

Il Milan sta valutando un'evoluzione diversa rispetto a quanto visto finora. La vittoria contro lo Slavia Praga non può bastare, in particolare per il rischio di pareggiare in superiorità numerica. La sfida contro l'Empoli è diventata un test delicato, per capire se riuscire a modificare i fischi di giovedì in applausi convinti.

Così ci saranno quattro cambiamenti. Dentro Okafor, probabilmente Jovic, da capire cosa farà Chukwueze, ancora non sicuro di un posto. Perché il gol di Pulisic in Coppa potrebbe portare lo statunitense a giocare ancora una volta da titolare, mandando il nigeriano in panchina.

La situazione in casa Milan.

Tra l’andata vinta contro lo Slavia Praga e il ritorno da giocare giovedì in Repubblica Ceca, il Milan affronta l’Empoli in campionato per sferrare l’attacco al secondo posto. Pioli dovrà fare a meno degli squalificati Leao e di Florenzi, oltre che dell’infortunato Pobega. Potrebbe tornare dal primo minuto Tomori dopo il lungo infortunato, tra l’altro in coppia con l’altro titolare di inizio stagione Thiaw. Previsto anche il rientro di Bennacer in mediana e un po’ di riposo per Giroud davanti. Questo, dunque, il probabile 11 dei rossoneri: Maignan in porta, Calabria, Thiaw (in ballottaggio con Gabbia), Tomori e Theo Hernandez in difesa, Bennacer-Reijnders in mediana con Okafor, Loftus-Cheek e Pulisic dietro Jovic.