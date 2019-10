Milan, Reina: "Non siamo stati all'altezza. Con Pioli faremo meglio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Pepe Reina, portiere del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: "È stato un inizio particolarmente difficile per noi, ma adesso dobbiamo affrontare una nuova parte della stagione e spero che vada tutto bene. Dobbiamo capire in fretta cosa vuole da noi il nuovo allenatore. Ha grande esperienza in Italia e con la voglia di riscatto che abbiamo tutti faremo meglio. Non siamo stati all'altezza fino a questo momento, speriamo di migliorare in fretta. Il nostro obiettivo deve essere vincere la prossima partita, siamo in crescita".