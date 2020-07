Milan, rinnovo di Donnarumma sempre più vicino: ultimi dettagli da limare

vedi letture

Nelle prossime ore, il Milan e Mino Raiola torneranno a parlare e discuteranno non solo del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, ma probabilmente anche di quello di Gianluigi Donnarumma. Non è un mistero che il giovane portiere rossonero abbia manifestato da tempo la sua volontà di rimanere al Milan e quindi presto prolungherà il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2021.

La clausola - Secondo quanto riportato da Tuttosport il suo agente e i dirigenti del club di via Aldo Rossi stanno cercando di limare gli ultimi dettagli: in particolare, le parti stanno discutendo sui bonus del contratto e sull'eventuale clausola rescissoria che Raiola vorrebbe inferiore ai 50 milioni di euro, mentre il Milan non vorrebbe inserirla. La trattativa andrà avanti, ma la strada sembra in discesa, anche perchè la volontà di Gigio è ben nota a tutti.