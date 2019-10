Milan, rinnovo Donnarumma non scontato. Così come la permanenza

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In casa Milan continua a tenere banco la questione Gigio Donnarumma. Il suo contratto scadrà nel 2021 e da tempo si ragiona sul prolungamento, ma le tessere del puzzle ancora non sono andate al loro posto. E chissà se mai ci andranno. Perché al momento, per la Gazzetta dello Sport, è complicato immaginare che le parti trovino un accordo.

La base da cui parte Donnarumma è molto alta, circa 6 milioni a stagione, e il suo agente Mino Raiola difficilmente accetterà ingaggi spalmati su più anni o al risparmio.

Le big europee, non solo il PSG, intanto aspettano e guardano la situazione con occhi interessati. Perché se non dovesse arrivare l'accordo per il rinnovo e se Elliott dovesse decidere che è ora di vendere per autofinanziarsi, ecco che Donnarumma diventerebbe automaticamente il nome meglio spendibile sul mercato.