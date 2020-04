Milan, Romagnoli nel mirino del Barcellona. Vale 50 milioni, Rafinha e Rakitic contropartite?

Il Barcellona è alla ricerca di un difensore in vista della prossima stagione e l'ultimo nome sul taccuino di Blaugrana, riporta Sport, è Alessio Romagnoli del Milan. I rossoneri - si legge - valutano il centrale almeno 50 milioni di euro ed il Barça ha giocatori graditi ai rossoneri, come Rafinha e Rakitic, che potrebbero essere inseriti come contropartita tecnica. L'operazione si prospetta difficile per il Barcellona: i costi sono alti ed i due giocatori graditi al Milan, hanno altri obiettivi. Rafinha potrebbe essere inserito come contropartita tecnica per Lautaro Martinez, mentre Rakitc vorrebbe tornare al Siviglia.