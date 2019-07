Milan, Romagnoli: "Obiettivo quarto posto. Giampaolo grande tecnico"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il capitano del Milan Alessio Romagnoli ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero a margine di un evento commerciale: “I tifosi sono importanti per noi, ci fa piacere che ci seguano in tutto il mondo. Speriamo di dare loro soddisfazioni. Stiamo lavorando bene ogni giorno con il mister, impariamo cose nuove. Ci vorrà del tempo, ma qualcosa di buono lo abbiamo già fatto vedere contro il Bayern Monaco. Adesso cercheremo di proporre tutto quello che ci sta dando col Benfica. Le amichevoli? Sono sfide importanti per vedere a che punto siamo, ci vorrà un po’ di tempo per imparare tutto quello che ci sta insegnando il mister. Giampaolo è un allenatore molto preparato, tutti conoscevano il suo valore. È una persona molto tranquilla, che ci fa stare bene ed è importante per noi. Siamo un gruppo più giovane dell'anno scorso, avremo tempo per stare insieme e la fortuna è che è da un po' che comunque stiamo insieme. Gli obiettivi? Vogliamo disputare una stagione migliore. Abbiamo quell’obiettivo che è sfumato per noi, faremo di tutto per andare a prenderci il quarto posto”.