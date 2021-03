Milan, Scaroni: "Qualificazione in Champions non fondamentale, ma è quello che vogliamo"

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha parlato a Sky Sport dopo l'accordo del club rossonero con BMW: "Faccio fatica a immaginare un marchio automobilistico migliore per il Milan. Meglio della BMW non c'è niente, ha storia, suscita passioni. Siamo un'accoppiata perfetta"

Cosa si aspetta dal finale di stagione?

Abbiamo ancora tante partite da giocare e ostacoli da superare ma lo faremo con la stessa serenità, siamo sulla strada giusta. Siamo ottimisti e fiduciosi. Champions obbligatoria? Non lo abbiamo in budget, se non ci andremo sarà lo stesso, ma è quello che desideriamo".

Le piace questo Milan?

"Sì, certo. Non possiamo vincere tutte le partite, mi piace lo stile della squadra e dell'allenatore. Non ci esaltiamo e non ci abbattiamo. Soprattutto non ci lamentiamo mai. Questo è lo stile Milan".

Donnarumma e Ibrahimovic resteranno?

"A questa domanda non rispondo,. Devono essere fatte a Maldini e Gazidis. Ho fiducia nel Milan".