Milan, Scaroni: "Vogliamo finire il campionato. Ma senza potersi allenare è impensabile"

Ospite del portale di diritto sportivo Olympialex, il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha commentato la possibilità di una ripresa del calcio giocato, più concreta dopo le parole di oggi del sottosegretario alla Salute: "La mia posizione è chiara e l'ho espressa anche in Lega: voglio finire il campionato. Siamo qui per giocare, vogliamo giocare e vogliamo arrivare alla fine di questo campionato, è possibile e fattibile. La decisione finale non spetta né alla Lega né ai club, neanche ai giocatori. Prima al virus e poi al governo, devono dire cosa possiamo fare e cosa non possiamo fare. Prima del 18 non possiamo organizzare gli allenamenti dei giocatori a meno che il governo non cambi idea. È impensabile tornare a giocare senza alcune settimane di allenamenti. Poi penseremo a quando si potrà tornare a giocare a porte aperte, dovremo anche pensare agli sponsor, non è una domanda che si pone solo il Milan ma anche gli altri grandi club europei".