Milan, sfuma Bakayoko? Entra in scena il PSG: offerta al Chelsea per il centrocampista

vedi letture

Blitz del Paris Saint-Germain per Tiemoue Bakayoko. Il centrocampista francese è in uscita dal Chelsea che ha deciso di non puntare più su di lui per la prossima stagione. Sul giocatore ci sarebbero state le attenzioni del Milan che però non sarebbe riuscito a trovare un accordo con i Blues. Si parlava di un’offerta che si aggirava attorno ai 20 milioni di euro rifiutata dal club londinese. Secondo quanto riporta The Sun, ci sarebbe invece da registrare un inserimento della formazione rossoblu che avrebbe offerto circa 43 milioni di euro.