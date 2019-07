Milan, si pensa al post-Donnarumma? Preso il 2002 danese Jungdal

© foto di Federico De Luca

Mentre è ancora in piedi la trattativa con il Paris Saint-Germain per la cessione di Gianluigi Donnarumma, il Milan ha chiuso un acquisto in prospettiva: domani sosterrà le visite mediche il giovane portiere danese Andreas Jungdal. Come riporta Sky Sport, il classe 2002 del Vejle era stato in prova a febbraio e i rossoneri sembravano non essere interessati. Invece, a sorpresa, è arrivata l'accelerata decisiva.