Milan, si pensa al rinnovo di Donnarumma: si va verso un biennale, Raiola attende

Il Milan è pronto al rinnovo di una sua colonna. Mino Raiola, si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport, attenderebbe soltanto una chiamata del club rossonero per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Da oggi ogni momento potrebbe essere quello giusto per un incontro in sede con la dirigenza al completo. La società non vuole perdere il portiere a parametro zero e sarebbe pronta anche ad offrire un contratto quinquennale al giocatore anche se si dovrebbe chiudere con un rinnovo biennale su una base di sei milioni di euro a stagione.