Milan, stabilito un budget da 100 milioni per il mercato grazie anche alle cessioni

Cento milioni di euro per fare mercato. E' questo il budget a disposizione del Milan, come riportato da La Gazzetta dello Sport, che è ripartito soprattutto dalle conferme di Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic. La Rosea spiega che tale cifra sarà raggiunta sommando i 75 milioni preventivati da Elliott più gli incassi delle prime cessioni (vedi Suso). Si proverà a rinforzare l'organico in tutti i reparti: in difesa servono un centrale e un terzino, mentre in attacco molto dipenderà dalle eventuali partenze.