Malcom è uno dei tanti esterni che sono stati accostati al Milan. E non solo. Tuttavia il calciatore sembra non aver ricevuto alcuna comunicazione da parte del Barcellona riguardo a una sua possibile cessione. Il calciatore adesso è in vacanza, intanto il suo agente Luis Fernando Menez Garcia ha assicurato al Mundo Deportivo di non conoscere le intenzioni del club blaugrana. Nelle prossime settimane lo stesso agente viaggerà per Barcellona, anche se il viaggio era programmato da mesi, e cercherà di capire le intenzioni del club. Che dal canto suo aspetta offerte concrete per il calciatore.