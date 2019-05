Milan su Thiago Mendes del Lille. Può essere un'alternativa a Sensi

Tra i tanti nomi accostati al Milan per il mercato della prossima estate, c'è anche quello di Thiago Mendes del Lille. Analizzando i giovani talenti del club francese che potrebbero interessare ai rossoneri qualora dovesse arrivare il ds Luis Campos, infatti, La Gazzetta dello Sport sottolinea come il centrocampista classe '92 possa rappresentare un'alternativa a Sensi del Sassuolo. Il giocatore è una "creatura" di Campos, che lo ha portato in Francia dal Brasile. Si tratta di un regista completo e tecnico che ha un costo di 25 milioni di euro.