Milan, svolta per Ibrahimovic e Donnarumma: volano da Raiola e si avvicinano al rinnovo

Dopo il lockdown il Milan è tornato a macinare risultati come non faceva da tanto tempo e gran parte del merito va dato anche a Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi Donnarumma. Oltre alla maglia rossonera, i due hanno un altro aspetto in comune: il procuratore Mino Raiola, dal quale entrambi sono volati in elicottero, a Montecarlo, per un summit conviviale in cui si è affrontato anche il tema futuro e potrebbe aprire le porte al rinnovo di entrambi: la settimana prossima l'agente incontrerà anche il Milan per discutere di quest'argomento.

Apertura sui rinnovi. Secondo La Gazzetta dello Sport, su entrambi i fronti c'è grande ottimismo. Ibrahimovic pare intenzionato a restare al Milan dopo la conferma di Pioli e sembrerebbe disposto anche a ridursi l'ingaggio pur di rimanere a Milano. I vertici di via Aldo Rossi potrebbero anche offrire un contratto modulato, a seconda dei risultati ottenuti a fine stagione. Per quanto riguarda Donnarumma, invece, il nodo da sciogliere è legato alla durata del nuovo contratto. Un accordo fino al 2022 potrebbe essere raggiunto senza grossi problemi, più difficile convincere Raiola ad accettare una scadenza al 2023. Una clausola bassa potrebbe aiutare.