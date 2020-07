Milan, tanti club sulle tracce di Rebic: i rossoneri accelerano per il riscatto

I 10 gol messi a segno nelle ultime 14 partite tra campionato e Coppa Italia hanno attirato gli occhi interessati di mezza Europa sull'attaccante del Milan Ante Rebic. Per questo motivo i rossoneri hanno deciso di dare una importante accelerata nei dialoghi con l'Eintracht Francoforte per trasformare subito in acquisto a titolo definitivo l'attuale prestito biennale del croato. Le prossime settimane saranno decisive per arrivare a un'intesa anticipata che permetta al club milanista di festeggiare la permanenza di un attaccante che sta maturando partita dopo partita. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.