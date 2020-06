Milan, tanti problemi per Jovic: dal costo alle condizioni fisiche del giocatore

Il Milan ha messo nel mirino Luka Jovic, ma la strada che porta all’attaccante del Real è in salita. L’infortunio al calcagno che il giovane serbo si è procurato durante il lockdown - e che lo costringerà a restare fermo per molto tempo - ha reso tutto più complicato. Ma c’è un altro aspetto che non convince: Jovic ha fatto bene con l’Eintracht, in Germania, ma ha deluso a Madrid e anche al Benfica aveva combinato pochissimo. Insomma, parliamo di un giocatore altalenante, come evidenzia il quotidiano Tuttosport. Senza contare che il Real ha speso 60 milioni di euro, la scorsa estate, per acquistare il suo cartellino e non ha intenzione di svenderlo. Insomma, ci sarebbero più contro che pro.