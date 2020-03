Milan, tempi lunghi e budget alto: le idee di Rangnick non collimano con quelle di Gazidis

Torna in primo piano il nodo panchina per il futuro del Milan. In questo momento non c'è accordo per il budget mercato per la prossima stagione e il tedesco vuole almeno 40 giorni di tempo per avviare il nuovo corso e impostare il proprio lavoro mentre la prossima estate rischia di essere compressa a causa del termine posticipato dei campionati. Ivan Gazidis, che è il primo sponsor del tecnico tedesco, ora dirigente del Lipsia, sta iniziando a vagliare anche altre ipotesi per evitare di trovarsi senza un piano B. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.