Milan, Theo Hernandez spera nel recupero in settimana: l'obiettivo è la Juventus

vedi letture

Nella giornata di ieri Theo Hernandez ha lavorato ancora a parte in palestra a Milanello, ma c'è cauto ottimismo su un suo rientro in gruppo già nei prossimi giorni: secondo quanto riportato da Tuttosport, la sua speranza è di tornare ad allenarsi con i compagni tra giovedì e venerdì ed essere poi convocato già per il match di sabato contro la Juventus.