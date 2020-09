Milan, Tonali in campo contro lo Shamrock Rovers? Pioli: "Ha già chiaro ciò che vogliamo fare"

"Ripartiamo dai nostri principi, dalla nostra identità. Sappiamo cosa vogliamo fare nella partita, poi quello che saranno gli undici che partiranno dipenderà anche dalla condizione fisica. Tonali, Brahim Diaz e Tatarusanu hanno già chiaro quello che vogliamo fare e le scelte saranno fatte soprattutto in base alla condizione fisica". Parole e pensieri di Stefano Pioli, allenatore del Milan che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro lo Shamrock Rovers. "Avevamo bisogno di staccare e per questo abbiamo concesso ai giocatori qualche giorno in più di riposo. I giocatori li ho trovati subito bene dal punto di vista mentale e questo può fare la differenza".

