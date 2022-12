Milan, Tonali: "Noi e i nostri tifosi siamo una cosa sola. Remiamo tutti dalla stessa parte"

Ai microfoni di Milan Tv, il centrocampista rossonero, Sandro Tonali, ha risposto ad alcune domande dopo il Meet&Greet con i tifosi a Casa Milan: "Noi siamo molto legati ai nostri tifosi. Da dopo il Covid, dopo il lockdown, con le partite a porte chiuse hanno fatto fatica a non poterci seguire da vicino però comunque noi sentivamo il loro sostegno sempre. Abbiamo la fortuna di essere una cosa sola e di remare tutti dalla stessa parte".

Parole poi sull'attenzione che il Milan riserva alle future generazioni sia dentro che fuori dal campo: "Credo che sia importantissimo che una società, una squadra come il Milan faccia questo, sia per noi giocatori che per i bambini che ci seguono. È importante e sarà importante soprattutto oltre che adesso, nel futuro".