Milan: Tonali recupera per Verona, ma Pioli chiede un sforzo collettivo

Domani pomeriggio il Milan è chiamato ad una prova davvero complicata in casa dell’Hellas Verona. All’andata fu pareggio in extremis grazie ad una prodezza di Zlatan Ibrahimovic, ma ad oggi lo svedese è fuori gioco per infortunio e non potrà aiutare i compagni in trasferta. Toccherà di nuovo a Leao e Rebic cercare di risollevare le sorti del Milan dopo un turno infrasettimanale che ha portato più ombre che luci, per una prestazione non all’altezza e per aver perso due punti in classifica. In vista della partita contro il Verona i rossoneri recuperano solo Sandro Tonali, uscito anzitempo dalla sfida contro l’Udinese per un fastidio al flessore. Il giocatore ha svolto terapie e c’è ottimismo per il suo utilizzo contro l’Hellas. Gli altri acciaccati invece torneranno nei prossimi giorni, con Mandzukic e Bennacer che saranno i primi a rientrare rispetto a Calhanoglu e Ibrahimovic.

Stefano Pioli però, nonostante le assenze di giocatori di livello, vuole di più da tutto il gruppo per uscire dal momento critico. Serve una prova collettiva di grande valore per uscire indenni dal Bentegodi. Se il Milan avrà lo stesso atteggiamento visto contro l’Udinese, non andrà lontano. Torneranno dall’inizio sia Calabria che Saelemaekers, quest’ultimo voglioso di tornare ad essere un elemento chiave per il gioco dei rossoneri dopo qualche settimana di appannamento: “Tutti i progressi che ho fatto sono arrivati anche grazie allo staff e alla squadra, ogni giorno il mister mi parla tanta, mi dice in cosa devo lavorare. Quindi è vero che questo mio miglioramento è arrivato grazie al Club e alla squadra. Io cerco di lavorare il più duro possibile, sono contento di essere qua", ha spiegato l’esterno belga a Milan Tv. E sul momento della squadra ha detto: “Dobbiamo provare ad avere sempre la mentalità che abbiamo avuto contro la Roma, e dobbiamo mettere in campo quello che ci dice il mister nello spogliatoio. Se ci riusciamo penso che possiamo vincere questa partita. Arrivare a fine stagione e regalare ai tifosi qualcosa di speciale è importante per noi, stiamo lavorando duro anche per loro".