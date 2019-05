Milan, torna Silva e parte Cutrone: scenario possibile grazie a Mendes

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

André Silva che torna, Patrick Cutrone che parte. E' uno scenario possibile per il futuro dell'attacco del Milan, spiegato da Sportmediaset. La possibile influenza di Jorge Mendes con l'eventuale arrivo di Luis Campos come ds dal Lille, porterebbe al ritorno dal prestito al Siviglia del 9 lusitano e all'addio dell'italiano. Cutrone ha quattro gare per riscattarsi e per convincere il club a confermarlo e a non cederlo.