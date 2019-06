Milan, tra i pali può essere rivoluzione: idea Cragno con Plizzari vice

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Milan può cambiare rotta anche tra i pali. Il club rossonero ha la necessità di definire importanti plusvalenze in questa finestra di calciomercato e, per questo motivo, è entrato nell'ordine di idee di cedere Gianluigi Donnarumma qualora dovesse arrivare un'offerta da almeno 60 milioni di euro. Classe '99, Gigio potrebbe proseguire la sua carriera al Paris Saint-Germain, club che lo apprezza da tempo e che ha deciso di non rinnovare il contratto di Buffon.

L'eventuale addio di Donnarumma, però, non farebbe rima con la promozione a portiere titolare di Pepe Reina. Anzi. Possibile un addio un anno dopo l'arrivo a parametro zero dell'estremo difensore spagnolo e l'arrivo dal Cagliari di Alessio Cragno. Di questa possibilità, ne hanno parlato negli ultimi giorni Maldini e Giulini: Cragno ha da poco rinnovato col club sardo che vorrebbe fare di lui un pilastro per il futuro, ma il Milan ci pensa e sta valutando in questi giorni la possibilità di investire una buona parte del budget eventualmente derivante dall'addio di Donnarumma proprio per l'acquisto del portiere classe '94. Con Alessandro Plizzari, classe 2000, come suo vice.