Milan, trattativa complicata per Sabitzer: costo alto e concorrenza folta

Marcel Sabitzer, 26enne esterno del Lipsia, sarà uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato. Uomo simbolo del calcio di Rangnick, l’austriaco è stato accostato al Milan in quanto è molto legato al suo ex allenatore. Tuttavia, come riporta il quotidiano Tuttosport, sarà difficile far abbassare il prezzo del suo cartellino (siamo sui 35 milioni di euro) e la concorrenza sarà folta.