Milan, verso il derby: oggi torna Ibrahimovic, per Rebic c’è ancora attesa

Zlatan Ibrahimovic è carico come non mai, pronto a dare battaglia all’Inter dopo la notizia del doppio tampone negativo. Il ritorno dell’attaccante svedese ha rianimato tutto l’ambiente rossonero, un po' in difficoltà dopo i casi di Gabbia e Rebic. Ma oggi Ibrahimovic inizierà la preparazione a Milanello in vista della stracittadina milanese, perchè ha in mente ancora il 4-2 dello scorso campionato quando i nerazzurri segnarono quattro reti nella ripresa. Ibra vuole la rivincita e dopo aver sconfitto il Coronavirus è pronto a giocarsi il big match contro i cugini. Non ci sarà sicuramente Matteo Gabbia a causa del Covid, essendo positivo e in isolamento. Per Ante Rebic invece è una corsa contro il tempo perché la lussazione al gomito è stata trattata con una terapia conservativa ma solo a metà settimana si saprà se potrà partecipare al derby. Il croato potrebbe stringere i denti ma serve l’ok dei medici per scendere in campo sabato prossimo contro l’Inter.

Intanto il terzino Theo Hernandez ha lanciato il guanto di sfida ed è pronto a dare battaglia tra meno di una settimana a San Siro: "Rispetto a un anno fa ci sentiamo molto più forti, siamo più forti. Tutto è cambiato. Siamo tranquilli, molto, anche se sappiamo bene che non è una partita qualunque. È il derby. Ma dobbiamo giocare come abbiamo fatto finora”, ha dichiarato il francese al CorSera. “Correndo, lottando. E facendo il massimo per vincerlo. Il Milan ne ha persi quattro di fila? Sì ma stavolta possiamo vincere. Ora abbiamo una squadra molto buona, c’è un gruppo vero. E la tifoseria è con noi. C’è tutto".