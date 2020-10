Milano è rossonera: doppio Ibra stende l'Inter. 1-2 a San Siro e Milan a punteggio pieno

Va al Milan il derby della Madonnina, grazie alla doppietta di Zlatan Ibrahimovic che ha consentito ai suoi di arrivare al quarto successo consecutivo in altrettante gare di campionato. A nulla è valso il gol di Romelu Lukaku che non ha evitato il primo ko stagionale ad Antonio Conte.

PRIMO TEMPO - 45 minuti di puro spettacolo, con tante occasioni da gol e tre gol a San Siro. Doppietta di Zlatan Ibrahimovic nei primi 16 minuti, con lo svedese che ha prima fallito un calcio di rigore, ribattendo però in gol dopo la respinta di Handanovic, e successivamente ha raddoppiato sfruttando al meglio un grande assist di Leao che ha saltato secco D'Ambrosio prima di servire il numero 11 sul secondo palo. Un uno-due terribile per la squadra di Conte che ha però reagito al 29' con la rete di Lukaku: assist di Perisic e tocco semplice del belga a porta sguarnita.

PRESSING NERAZZURRO - A inizio ripresa gara emozionante come nel primo tempo, con le due squadre che hanno pensato più ad attaccare che a difendersi. Grande occasione per l'Inter al 60' con uno splendido cross di Vidal per Hakimi che tutto solo sul secondo palo non ha però impattato bene con la testa mandando a lato alla destra di Donnarumma. Tanti ribaltamenti di fronte nella parte centrale della ripresa, con occasioni da una parte e dall'altra.

RIGORE TOLTO DAL VAR - A un quarto d'ora dalla fine l'arbitro Mariani ha poi assegnato un calcio di rigore all'Inter per un fallo di Donnarumma su Lukaku ma la posizione del belga era irregolare e per questo motivo, dopo il consulto con il VAR, il direttore di gara ha fischiato il fuorigioco togliendo il penalty ai nerazzurri. Nel finale squadre stanchissime e gioco spezzettato, con l'ultima grande occasione capitata sui piedi dello stesso Lukaku che non ha però inquadrato la porta dopo un uno-due con Lautaro. Nessuna emozione poi fino al triplice fischio dell'arbitro che ha decretato la quarta vittoria consecutiva del Milan di Pioli, unica squadra a punteggio pieno.