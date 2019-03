"Solo io ho beffato Raiola". Parola di Massimiliano Mirabelli. L'ex direttore sportivo del Milan ha parlato a Libero, tornando sul rinnovo di Gianluigi Donnarumma col Milan sotto la sua gestione: "Non succederà più di vedere sconfitto uno come lui. A meno che non ci si incroci di nuovo. Un capolavoro chiuso senza pagare commissioni. Mino diceva 'Non ho rinnovato con il mio amico Galliani, figurati se lo faccio ora con te'".

L'atto finale.

"Ultimo giorno di trattative, ci troviamo con il portiere, la sua famiglia, i suoi agenti. Raiola si alza e dice di non firmare. Appena escono, Gigio prende la biro e prolunga il contratto. Senza la presenza di Mino".