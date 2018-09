Mirallas scavalca Eysseric. Prima da titolare in viola per l'ex Everton

© foto di Federico De Luca

Se da una parte Luciano Spalletti ha di fatto confermato l'undici idealmente titolare in questo inizio di stagione, Stefano Pioli ha cambiato una maglia rispetto alla solita formazione di partenza. L'assenza di Marko Pjaca era nell'aria, ma per molti il compagno di attacco di Simeone e Chiesa doveva essere Valentin Eysseric. L'ex Nizza, in fondo, era partito dall'inizio nelle prime tre gare stagionali. E tutto lasciava pensare ad una sua riproposizione. Il buon impatto avuto da Kevin Mirallas nella gare con Samp e SPAL, però, evidentemente ha fatto la differenza. Così come l'esperienza in gare di un certo livello del belga ex Everton che stasera, a San Siro, avrà la possibilità di giocarsi le proprie chance dal primo minuto.