Mollato Nandez, arriva Oliva. Pisacane rinnova: il punto sul Cagliari

© foto di Federico Gaetano

Già definito l'acquisto di Valter Birsa, reso necessario dal grave infortunio occorso a Lucas Castro, e la cessione di Daniele Dessena al Brescia, il mercato del Cagliari si concentra principalmente su due fronti: l'arrivo, dal Nacional, del centrocampista Christian Oliva, classe 1996, e la trattativa con il Bologna per lo scambio Farias-Falcinelli.

IN ENTRATA

Oltre a Birsa, è arrivato il difensore polacco Sebastian Walukiewicz, che però farà parte della rosa di Maran solo a partire dal prossimo ritiro estivo. Il club sardo ha mollato il centrocampista del Boca Juniors Nandez e ha chiuso per il classe 1996 uruguaiano del Nacional, Christian Oliva. Si tratta ancora per Peluso del Sassuolo (c'è l'inserimento della SPAL) e Brugman del Pescara. Maran potrebbe inoltre tentare di portare in Sardegna un altro suo vecchio pupillo, Fabrizio Cacciatore. L'Atalanta dovrebbe trattenere Mario Pasalic.

IN USCITA

Nicolò Barella è uno dei nomi che più stanno accendendo il mercato. Carattere e personalità, il giovane centrocampista è cercato dai club più importanti. L'Inter sembra aver scavalcato la concorrenza ed è pronta a sferrare l'assalto decisivo per giugno. Pisacane, che qualche giorno fa sembrava sicuro partente, ha firmato il rinnovo del contratto. Anche Romagna dovrebbe restare, mentre hanno invece le valigie pronte sia Pajac che Andreolli. Farias è sempre nel mirino del Bologna, nell'ambito dello scambio che porterebbe Falcinelli in Sardegna. Deiola potrebbe tornare per essere ceduto in Serie B. Sau è un obiettivo del Brescia e del Frosinone.