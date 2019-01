© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arrivano ulteriori dettagli a proposito dell'idea Monchi per l'Arsenal. Inizialmente i Gunners stavano cercando un nuovo chief scout, dopo l'addio di Sven Mislintat che sarà ufficiale l'8 febbraio. Il club, però, ha chiesto consiglio a Unai Emery e secondo l'Indipendent il tecnico avrebbe chiesto di prendere Monchi come uomo mercato. Sarebbe lui, infatti, la prima richiesta di Emery per l'estate dei Gunners.