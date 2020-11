Mondiali 2022, l'Italia sarà testa di serie al sorteggio del 7 dicembre. Sarà in un girone da 5

L'Italia si è garantita lo status di testa di serie ai sorteggi per le qualificazioni europee per Qatar 2022. Ed è un risultato eccezionale, perché la mancata qualficazione ai Mondiali di Russia partì proprio da questo dettaglio, tutt'altro che insignificante. Gli azzurri all'epoca si ritrovarono in seconda fascia e vennero sorteggiati nello stesso girone della Spagna: come andò a finire è persino inutile ricordarlo.

In attesa del ranking FIFA che verrà ufficializzato il 26 novembre, abbiamo comunque un quadro già chiaro di come sarà lo scenario. Ciò che è certo è che gli azzurri finiranno, assieme alle altre partecipanti delle finals di Nations League, in un girone da cinque squadre. Il sorteggio avverrà a Zurigo il 7 settembre.

Teste di serie: Belgio, Francia, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Italia, Croazia, Danimarca, Germania, Olanda

Seconda fascia: Svizzera, Galles, Polonia, Svezia, Austria, Ucraina, Serbia, Turchia, Slovacchia, Romania

Terza fascia: Russia, Ungheria, Irlanda, Repubblica Ceca, Norvegia, Irlanda del Nord, Islanda, Scozia, Grecia, Finlandia

Quarta fascia: Bosnia Erzegovina, Slovenia, Montenegro, Macedonia del Nord, Albania, Bulgaria, Israele, Bielorussia, Georgia, Lussemburgo

Quinta fascia: Armenia, Cipro, Far Oer, Azerbaigian, Estonia, Kazakistan, Kosovo, Lituania, Lettonia, Andorra

Sesta fascia: Malta, Moldavia, Liechtenstein, Gibilterra, San Marino