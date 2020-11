Monologo italiano, ma segna solo Jorginho: al 45' è 1-0 contro la Polonia

Un monologo italiano in questo primo tempo contro la Polonia, con Lewandowski mai pericoloso e segnalato solo per una gomitata - dura - a Bastoni in mezzo al campo. Decide per ora un gol di Jorginho al 27'.

La prima conclusione è di Belotti, con un destro che non inquadra la porta, poi Barella inventa un bel colpo di tacco per Bernardeschi - sulla falsariga di quanto fatto con Lautaro - il cui destro dal limite è preda di uno Szczesny proteso in tuffo e che non può bloccare per evitare guai maggiori. L'Italia è padrona del campo, mentre la Polonia è rintanata nella sua metà, senza uscire quasi mai. L'Italia andrebbe anche in vantaggio al ventesimo, con un'intelligente incursione di Barella, bravo a entrare in area e centrare per Insigne: il sinistro di prima intenzione finisce in rete, ma Szczesny è impallato da Belotti che non gli permette di intervenire. Giusto annullare.

La pressione è comunque costante, Insigne ci riprova con il destro dalla distanza ma trova solamente il calcio d'angolo. Sull'azione susseguente Bernardeschi centra per Belotti, Krychowiak è in ritardo e non può far altro che atterrare il centravanti azzurro: giallo per il polacco, dal dischetto Jorginho spiazza Szczesny per l'1-0. La Polonia balla costantemente, Belotti rischia due volte di arrotondare il punteggio ma la serata non sembra la sua in fase realizzativa.