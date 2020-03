Montali: "Playoff bella soluzione, una svolta che sarebbe una occasione colta"

vedi letture

Gian Paolo Montali, direttore ella Ryder Cup, parla delle ipotesi avanzate dalla Federcalcio per chiudere il campionato dalle colonne del Corriere dello Sport: "Servono un piano A, un B e un C. L’ultima cosa da tentare in questa situazione è fare scelte di parte, calcoli per favorire questo o quest’altro. Bisogna aspettare che le persone colpite dal Coronavirus diminuiscano in misura significativa. Non sappiamo quando avverrà. Quindi la scelta migliore sarà quella coerente con i tempi a disposizione. Playoff? Dipende da quanto vuoi farli durare. Io direi formula classica a otto, la prima contro l’ottava, la seconda contro la settima e via a scalare. Se stai più stretto, diciamo che se li giocano le prime quattro. Svolta culturale? Un’opportunità nata da un’emergenza. Ciò di cui bisogna aver paura non è la novità bensì l’impossibilità di rinnovarsi. Cambiare completamente il modello è qualcosa che bisogna avere la forza e il coraggio di fare. Negli Stati Uniti i playoff rappresentano il momento più alto di qualsiasi campionato, dal punto di vista tecnico e da quello emotivo. Dobbiamo stravolgere le regole del gioco. Non ci serve neppure andare troppo lontano: in fin dei conti la Coppa Italia è un lungo playoff. Credo che in momenti come questi invece di piangersi addosso sia necessario cogliere le occasioni. In primo luogo, garantire la salute a tutti. In secondo luogo, guardare al futuro. Io vinsi il primo scudetto quando era appena entrato in vigore il rally point system. Sembrava fosse diventato impossibile giocare. Adesso non se ne può fare a meno".