Monte ingaggi Serie A, i 5 nuovi acquisti più pagati: Vidal in vetta, dominio di Juventus e Inter

vedi letture

Da Juventus e Inter a Crotone e Spezia, la Serie A quest'anno ha accolto tanti volti nuovi. Il mercato estivo ha portato diversi calciatori nel nostro campionato, tra chi è al primo assaggio d'Italia e chi invece è tornato più carico di prima. Ma quali sono i nuovi acquisti più pagati? Con i dati riportati oggi da La Gazzetta dello Sport è possibile stilare una classifica, in vetta alla quale troviamo Arturo Vidal, a cui l'Inter corrisponde 6,5 milioni di euro netti a stagione.

Gli altri. Nella Top 5 è dominio totale dei club più ricchi, Inter e Juventus, visto che troviamo quattro giocatori a pari merito con 5 milioni di euro di stipendio netto. Menzione a parte per Zlatan Ibrahimovic: è tornato al Milan con un contratto ex novo da 7 milioni (che lo proietterebbe in vetta a questa speciale graduatoria), ma il bomber svedese non è un volto nuovo visto che ha giocato in rossonero già nella seconda parte dell'annata passata.

I 5 nuovi acquisti più pagati della Serie A:

Arturo Vidal (Inter) 6,5 milioni di euro netti

Arthur (Juventus) 5 milioni di euro netti

Federico Chiesa (Juventus) 5 milioni di euro netti

Achraf Hakimi (Inter) 5 milioni di euro netti

Alvaro Morata (Juventus) 5 milioni di euro netti