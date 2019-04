Montella: "Chiesa potrebbe giocare nella Juve, nel City o nel Liverpool"

© foto di Giacomo Morini

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro la Juventus parlando anche del presente e del futuro di Federico Chiesa: "Per me è un calciatore moderno che può giocare nelle migliori squadre d'Europa, che siano Juventus, Tottenham, Liverpool o City. Non dimentichiamoci però che Federico è un giocatore della Fiorentina e lui si deve abituare alle voci di mercato, ma lo sta già facendo molto bene. La sua condizione fisica? Per il fisico che ha può giocare più gare di seguito. Certamente essendo un calciatore moderno può ancora crescere. Il fisico di un ragazzo giovane recupera molto prima rispetto a quello di un vecchietto".